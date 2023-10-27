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На човнах і пішки через кордон: правоохоронці Києва викрили нову схему "трансферу" чоловіків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:55
На човнах і пішки через кордон: правоохоронці Києва викрили нову схему трансферу чоловіків
фото прокуратури

Столичні правоохоронці знешкодили чергову злочинну схему переправлення ухилянтів за кордон.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська міська прокуратура

Дослівно поліція: "До її організації причетні мешканці Києва та Чернівецької області. Гроші за надані послуги фігуранти отримували через пункти обміну валют або на крипто-гаманці. Одну з учасниць групи затримали під час спроби переправити трьох осіб через кордон".

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Деталі: Фігуранти пропонували виїхати чоловікам призовного віку за двома схемами:

  • Внесення інформації про осіб до інформаційної бази "Шлях". Використовуючи фіктивні підприємства, реєстрували осіб як водіїв транспортних засобів, які зареєстровані на учасника "схеми".
  • Нелегальний перетин кордону поза межами контрольно-пропускного пункту в межах Чернівецької області. Вартість таких "послуг" становила від 4000 до 6000 доларів США.

За другою схемою ухилянтів збирали у визначеному місці в Хмельницькій області. Потім відвозили до річки і катером переправляли до Чернівецької області. Надалі в обхід офіційних пунктів пропуску так званий провідник допомагав потрапити до Молдови.

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Усіма діями учасників групи так званих перевізників керував організатор з-за кордону. За його вказівкою гроші за "квиток" передавалися через пункти обміну валют, які потім забирали інші учасники "схеми", або на крипто-гаманці.

25 жовтня поліцейські затримали учасницю "схеми" біля р. Ушиця в Хмельницькій області. Вона саме збиралася переправити через річку трьох ухилянтів. 42-річній уродженці Чернівецької області повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

В ході слідства правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного переправлення чоловіків. Одну з "туристичних" груп викрили прикордонні наряди та склали на чоловіків адмінпротоколи.  

Також правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили майже 10 тис. доларів США, печатки комерційних структур, банківські картки, зброю, "чорнові" записи, транспортні засоби.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводяться подальші процесуальні заходи, після завершення яких ухвалюватиметься рішення щодо повідомлення підозр іншим особам, задіяним у злочинній схемі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманній учасниці.

Теми: ухилянтиВоєнний станКиїв
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