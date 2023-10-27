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На лодках и пешком через границу: правоохранители Киева разоблачили схему "трансфера" мужчин

Валентина РоманенкоПятница, 27 октября 2023, 12:55
На лодках и пешком через границу: правоохранители Киева разоблачили схему трансфера мужчин
фото прокуратуры

Столичные правоохранители обезвредили очередную преступную схему переправки уклонистов за границу.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "К ее организации причастны жители Киева и Черновицкой области. Деньги за предоставленные услуги фигуранты получали через пункты обмена валют или на крипто-кошельки. Одну из участниц группы задержали при попытке переправить трех человек через границу".

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Детали: Фигуранты предлагали выехать мужчинам призывного возраста по двум схемам:

  • Внесение информации о лицах в информационную базу "Шлях". Используя фиктивные предприятия, регистрировали лиц как водителей транспортных средств, зарегистрированных на участника "схемы".
  • Нелегальное пересечение границы вне контрольно-пропускного пункта в пределах Черновицкой области. Стоимость таких "услуг" составляла от 4000 до 6000 долларов США.

По второй схеме уклонистов собирали в определенном месте в Хмельницкой области. Затем отвозили к реке и катером переправляли в Черновицкую область. В дальнейшем в обход официальных пунктов пропуска так называемый проводник помогал попасть в Молдову.

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Всеми действиями участников группы так называемых перевозчиков руководил организатор из-за границы. По его указанию деньги за "билет" передавались через пункты обмена валют, которые затем забирали другие участники "схемы", или на крипто-кошельки.

25 октября полицейские задержали участницу "схемы" возле р. Ушица в Хмельницкой области. Она как раз собиралась переправить через реку трех уклонистов. 42-летней уроженке Черновицкой области сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В ходе следствия правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной переправки мужчин. Одну из "туристических" групп разоблачили пограничные наряды и составили на мужчин админпротоколы. 

Также правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и изъяли почти 10 тыс. долларов США, печати коммерческих структур, банковские карты, оружие, "черновые" записи, транспортные средства.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия, после завершения которых будет приниматься решение о сообщении подозрений другим лицам, задействованным в преступной схеме. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной участнице.

Темы: уклонистыВоенное положениеКиев
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