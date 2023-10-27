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Тарас Чмут – серед лідерів рейтингу УП 100

"Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 15:04

"Українська правда" та незалежні експерти вже обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП-100. 

Одним з переможців став голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. 

 

Чмут – ветеран, колишній морпіх та учасник війни на Донбасі. З 2020 року він очолює найбільший фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим". 

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"Повернись живим" був заснований у 2014 році.За час роботи фонд зібрав понад 9 млрд гривень допомоги. Під  час повномасштабного вторгнення ПЖ став першим фондом в Україні, який отримав ліцензію на закупівлю з-за кордону товарів військового та подвійного призначення. За обсягами закупівлі зброї фонд поступається лише державі. 

"Поки ми боремося за свою свободу, нас будуть підтримувати. З іншого боку, нас не будуть завжди підтримувати, якщо ми не будемо проактивні в своїй роботі. І це не скасовує купи інших проблем, які є в країні", – підкреслив Чмут у інтервʼю УП. 

Однією з успішних кампаній фонду стала угода про співпрацю з турецьким виробником безпілотників Baykar. 

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Одна із головних політик фонду –  прозорість, кожен у режимі реального часу може переглянути звітність коштів про надходження та закупівлю. Важливим правилом для працівників фонду та членів наглядової ради є аполітичність, їм заборонено агітувати за будь-які політичні сили. 

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП ? Приходь на захід і дізнайся! 

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням

Генеральним партнером заходу стала юридична компанія ADER HABER.

Теми: культуравійнаУП 100
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