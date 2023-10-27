Тарас Чмут – серед лідерів рейтингу УП 100

"Українська правда" та незалежні експерти вже обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП-100.

Одним з переможців став голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Чмут – ветеран, колишній морпіх та учасник війни на Донбасі. З 2020 року він очолює найбільший фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим".

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"Повернись живим" був заснований у 2014 році.За час роботи фонд зібрав понад 9 млрд гривень допомоги. Під час повномасштабного вторгнення ПЖ став першим фондом в Україні, який отримав ліцензію на закупівлю з-за кордону товарів військового та подвійного призначення. За обсягами закупівлі зброї фонд поступається лише державі.

"Поки ми боремося за свою свободу, нас будуть підтримувати. З іншого боку, нас не будуть завжди підтримувати, якщо ми не будемо проактивні в своїй роботі. І це не скасовує купи інших проблем, які є в країні", – підкреслив Чмут у інтервʼю УП.

Однією з успішних кампаній фонду стала угода про співпрацю з турецьким виробником безпілотників Baykar.

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Одна із головних політик фонду – прозорість, кожен у режимі реального часу може переглянути звітність коштів про надходження та закупівлю. Важливим правилом для працівників фонду та членів наглядової ради є аполітичність, їм заборонено агітувати за будь-які політичні сили.

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП ? Приходь на захід і дізнайся!

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.

Генеральним партнером заходу стала юридична компанія ADER HABER.