Тарас Чмут - среди лидеров рейтинга УП 100

"Украинская правда" и независимые эксперты уже выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП-100.

Одним из победителей стал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Чмут - ветеран, бывший морпех и участник войны на Донбассе. С 2020 года он возглавляет крупнейший фонд компетентной помощи армии "Вернись живым".

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"Вернись живым" был основан в 2014 г. За время работы фонд собрал более 9 млрд гривен помощи. Во время полномасштабного вторжения ПЖ стал первым фондом в Украине, который получил лицензию на закупку из-за рубежа товаров военного и двойного назначения. По объемам закупки оружия фонд уступает только государству.

"Пока мы боремся за свою свободу, нас будут поддерживать. С другой стороны, нас не будут всегда поддерживать, если мы не будем проактивны в своей работе. И это не отменяет кучу других проблем, которые есть в стране", - подчеркнул Чмут в интервью УП.

Одной из успешных кампаний фонда стало соглашение о сотрудничестве с турецким производителем беспилотников Baykar.

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Одна из главных политик фонда - прозрачность, каждый в режиме реального времени может просмотреть отчетность средств о поступлении и закупке. Важным правилом для работников фонда и членов наблюдательного совета является аполитичность, им запрещено агитировать за любые политические силы.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие и узнай!

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Генеральным партнером мероприятия стала юридическая компания ADER HABER.