Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо готовий збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні. Але висуває умови

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 14:59
Фіцо готовий збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні. Але висуває умови
Фото: Getty Images

Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

Джерело: "Європейська правда"; Aktuality з посиланням на канцелярію словацького уряду

Деталі: Згідно з повідомленням, словацький прем'єр Фіцо заявив, що на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі відбулася серйозна дискусія щодо зміни європейського бюджету. 

Реклама:

За його словами, Братислава готова збільшити свій внесок у бюджет ЄС з кількома умовами. 

"Ми не допустимо жодних скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів та усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використаний для підвищення конкурентоспроможності і для боротьби з нелегальною міграцією", – перерахував він.

Він також закликав до того, щоб фінансова підтримка України була обумовлена гарантіями того, що європейські гроші, в тому числі словацькі, не будуть привласнені. 

ВІДЕО ДНЯ

Частину цих коштів, на думку Фіцо, слід спрямувати на відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і на підтримку словацьких компаній у відбудові України.

Раніше видання Politico повідомило, що на зустрічі лідерів ЄС у четвер Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. Із них 50 млрд євро хочуть виділити для України.

Перед від’їздом на саміт ЄС Фіцо заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни Євросоюзу, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю

Дивіться відеоблог ЄП про те, як Словаччина стала проблемним сусідом України.

Теми: Словаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Словаччина
ЗМІ: Фіцо розповідав ЄС, що в його країні переживають через корупцію в Україні
Словаччина не даватиме Україні зброю – новий прем'єр країни
Фіцо заявив, що не підтримає військову допомогу Україні
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: