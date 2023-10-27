Фіцо готовий збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні. Але висуває умови

Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

Джерело: "Європейська правда"; Aktuality з посиланням на канцелярію словацького уряду

Деталі: Згідно з повідомленням, словацький прем'єр Фіцо заявив, що на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі відбулася серйозна дискусія щодо зміни європейського бюджету.

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За його словами, Братислава готова збільшити свій внесок у бюджет ЄС з кількома умовами.

"Ми не допустимо жодних скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів та усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використаний для підвищення конкурентоспроможності і для боротьби з нелегальною міграцією", – перерахував він.

Він також закликав до того, щоб фінансова підтримка України була обумовлена гарантіями того, що європейські гроші, в тому числі словацькі, не будуть привласнені.

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Частину цих коштів, на думку Фіцо, слід спрямувати на відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і на підтримку словацьких компаній у відбудові України.

Раніше видання Politico повідомило, що на зустрічі лідерів ЄС у четвер Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. Із них 50 млрд євро хочуть виділити для України.

Перед від’їздом на саміт ЄС Фіцо заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни Євросоюзу, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.

Дивіться відеоблог ЄП про те, як Словаччина стала проблемним сусідом України.