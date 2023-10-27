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Фицо готов увеличить взнос в бюджет ЕС, чтобы помочь Украине. Но выдвигает условия

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 14:59
Фицо готов увеличить взнос в бюджет ЕС, чтобы помочь Украине. Но выдвигает условия
Фото: Getty Images

Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС в течение следующих четырех лет на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

Источник: "Европейская правда"; Aktuality со ссылкой на канцелярию словацкого правительства

Детали: Согласно сообщению, словацкий премьер Фицо заявил, что на встрече лидеров ЕС в Брюсселе состоялась серьезная дискуссия по изменению европейского бюджета.

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По его словам, Братислава готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС с несколькими условиями.

"Мы не допустим никаких сокращений фондов ЕС, предназначенных для поддержки фермеров и устранения неравенства. Увеличенный бюджет Евросоюза будет использован для повышения конкурентоспособности и для борьбы с нелегальной миграцией", – перечислил он.

Он также призвал к тому, чтобы финансовая поддержка Украины была обусловлена гарантиями того, что европейские деньги, в том числе словацкие, не будут присвоены.

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Часть этих средств, по мнению Фицо, следует направить на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных районах и на поддержку словацких компаний в восстановлении Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что на встрече лидеров ЕС в четверг Фицо выступил с предостережением относительно выделения дальнейшей финансовой помощи Киеву из-за коррупции в Украине.

В четверг лидеры Евросоюза впервые обсудили просьбу Еврокомиссии к государствам-членам предоставить дополнительные 66 миллиардов евро в долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы. Из них 50 млрд евро хотят выделить для Украины.

Перед отъездом на саммит ЕС Фицо заявил, что не хочет поддерживать санкции против России без оценки их влияния на отдельные страны Евросоюза, и что не собирается поддерживать помощь Украине оружием.

Смотрите видеоблог ЕП о том, как Словакия стала проблемным соседом Украины.

Темы: Словакия
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