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Новий прем'єр Словаччини Фіцо назвав Україну "найбільш корумпованою у світі"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:11
Новий прем'єр Словаччини Фіцо назвав Україну найбільш корумпованою у світі
ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна – "найбільш корумпована країна у світі", говорячи про сумніви в необхідності збільшення для неї фінансової допомоги Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Dennik N, Фіцо в коментарі журналістам у п’ятницю після саміту ЄС

Деталі: На думку словацького прем’єра, Україна "є найбільш корумпованою країною в світі, і це стосується всіх рівнів управління".

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Він поставив під сумнів правильність надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на 2024-2027 роки, додавши, що між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання, тому він очікує позачергового саміту ЄС для його вирішення.

"Чи фінансування України змінило щось у результаті війни?" – риторично запитав словацький прем’єр, а потім знову спитав, чи відбулося щось настільки значне в результаті цієї підтримки й чи варто продовжувати фінансувати Україну.

"Тож вкладімо ще 50 мільярдів і неважливо, що станеться?", – додав Фіцо.

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Прем’єр Словаччини сказав, що ЄС не має "мирного плану", й кілька прем'єр-міністрів країн об’єднання "загнані в глухий кут" через ситуацію в Україні, тому що не знають, що буде далі.

"Якщо стратегія полягає в тому, щоб продовжувати вливати туди гроші, 1,5 мільярда євро на місяць без жодного результату, а ми повинні урізати наші власні ресурси? Адже у нас величезні проблеми і державні гроші у скрутному стані", – вважає він.

Раніше видання Politico повідомило, що на зустрічі лідерів ЄС у четвер Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

Водночас словацький прем'єр каже, що його країна готова "за певних умов" збільшити свій внесок до бюджету ЄС, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро.

Дивіться відеоблог ЄП про те, як Словаччина стала проблемним сусідом України.

Теми: СловаччинаУкраїна
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