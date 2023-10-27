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Новый премьер Словакии Фицо назвал Украину "самой коррумпированной в мире"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 19:11
Новый премьер Словакии Фицо назвал Украину самой коррумпированной в мире
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина – "самая коррумпированная страна в мире", говоря о сомнениях в необходимости увеличения для нее финансовой помощи Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N, Фицо в комментарии журналистам в пятницу после саммита ЕС

Детали: По мнению словацкого премьера, Украина "является наиболее коррумпированной страной в мире, и это касается всех уровней управления".

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Он поставил под сомнение правильность предоставления Украине 50 миллиардов евро помощи на 2024-2027 годы, добавив, что между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу, поэтому он ожидает внеочередного саммита ЕС для его решения.

"Изменило ли финансирование Украины что-то в результате войны?" – риторически спросил словацкий премьер, а затем снова спросил, произошло ли что-то настолько значительное в результате этой поддержки и стоит ли продолжать финансировать Украину.

"Так давайте вложим еще 50 миллиардов и неважно, что произойдет?", – добавил Фицо.

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Премьер Словакии сказал, что ЕС не имеет "мирного плана", и несколько премьер-министров стран объединения "загнаны в тупик" из-за ситуации в Украине, потому что не знают, что будет дальше.

"Если стратегия заключается в том, чтобы продолжать вливать туда деньги, 1,5 миллиарда евро в месяц без всякого результата, а мы должны урезать наши собственные ресурсы? Ведь у нас огромные проблемы и государственные деньги в затруднительном состоянии", – считает он.

Ранее издание Politico сообщило, что на встрече лидеров ЕС в четверг Фицо выступил с предостережением относительно выделения дальнейшей финансовой помощи Киеву из-за коррупции в Украине.

В то же время словацкий премьер говорит, что его страна готова "при определенных условиях" увеличить свой вклад в бюджет ЕС, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро.

Смотрите видеоблог ЕП о том, как Словакия стала проблемным соседом Украины.

Темы: СловакияУкраина
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