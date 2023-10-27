Угорщина і Сербія підтримують воєнну машину Путіна – прем'єр Болгарії

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину і Сербію у тому, що ті допомагають підтримувати "воєнну машину" Кремля, не шукаючи альтернативних джерел постачання енергоносіїв.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Критика Денкова на адресу Угорщини і Сербії пролунала на тлі суперечки навколо податку на імпорт газу, який нещодавно запровадив болгарський уряд.

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"Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки підтримують воєнну машину Путіна. Ми не можемо більше чекати. Насправді, це повинно було статися раніше", – зазначив він.

Денков звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Сербії Александара Вучича в тому, що вони розпалюють безпідставні страхи щодо підвищення цін, а не ведуть переговори.

Водночас глава болгарського уряду додав, що відкритий до переговорів.

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Раніше Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти Росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу, – зненацька, змусивши їх висловити протест.

Після хвилі обурення уряд Болгарії оголосив, що найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про податок на транзит російського газу.