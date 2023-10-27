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Венгрия и Сербия поддерживают военную машину Путина – премьер Болгарии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 20:12
Венгрия и Сербия поддерживают военную машину Путина – премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил Венгрию и Сербию в том, что те помогают поддерживать "военную машину" Кремля, не ища альтернативных источников поставок энергоносителей.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Критика Денкова в адрес Венгрии и Сербии прозвучала на фоне спора вокруг налога на импорт газа, который недавно ввело болгарское правительство.

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"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы поддерживают военную машину Путина. Мы не можем больше ждать. На самом деле, это должно было произойти раньше", – отметил он.

Денков обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича в том, что они разжигают безосновательные страхи относительно повышения цен, а не ведут переговоры.

В то же время глава болгарского правительства добавил, что открыт к переговорам.

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Ранее Болгария приняла закон, который вводит сбор в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час газа российского происхождения, что фактически повышает его стоимость примерно на 20% от средней цены европейского газа.

Хотя в Софии уверяли, что этот шаг направлен против России, которая пытается использовать энергетические доходы для финансирования войны в Украине, он застал Венгрию и Сербию – две страны, зависимые от поставок российского газа, – врасплох, заставив их выразить протест.

После волны возмущения правительство Болгарии объявило, что в ближайшее время проведет переговоры со своими европейскими партнерами о налоге на транзит российского газа.

Темы: ВенгрияСербияБолгарияРосcия
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