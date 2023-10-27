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Захарова погрожує голові МЗС Литви "кримінальною відповідальністю"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 21:13
Захарова погрожує голові МЗС Литви кримінальною відповідальністю
ЗАХАРОВА, ФОТО: ТАСС

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва може притягнути міністра закордонних справ Латвії Габріелюса Ландсбергіса до кримінальної відповідальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Захарової цитує пропагандистське агентство ТАСС

Деталі: Представниця російської дипломатії заявила, що на нещодавній зустрічі з російським бізнесменом Міхаїлом Ходорковським Ландсбергіс дозволив собі "прямий неприкритий заклик до насильницької зміни влади в Росії".

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Тоді, згідно з повідомленням на сайті литовського МЗС, посадовець закликав до активної опозиції Владіміру Путіну "в самій Росії, яка не тільки хотіла б, а й домагалася б змін у російській політичній системі".

Ландсбергіс також згадав про те, що Росія, керована кремлівським режимом, залишається загрозою для всього світу, але не говорив нічого, пов'язаного саме із "насильницьким поваленням" влади в РФ.

"Ландсбергіс не вперше дозволяє собі озвучувати подібні екстремістські ідеї, і за це його вже внесено до списку осіб, яким заборонено в'їзд до нашої країни. Відповідно до російського законодавства, та й міжнародної практики за такі заяви йому загрожує кримінальна відповідальність, якщо він не знає", – вважає Захарова.

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Вона не пояснила, як до кримінальної відповідальності в Росії вдасться притягнути людину, якій в’їзд до Росії заборонений.

Ландсбергіс не вперше жорстко висловлюється стосовно РФ. У жовтні після російського ракетного удару по селищу Гроза на Харківщині він назвав повномасштабну війну проти України геноцидальною.

Теми: РосіяЛитва
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