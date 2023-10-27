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У парламенті Словаччини заявили, що продаж зброї Україні має продовжуватись

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 21:38
У парламенті Словаччини заявили, що продаж зброї Україні має продовжуватись
Петер Пеллегріні. Фото - ЕРА

Обіцянка нового уряду Словаччини щодо припинення допомоги Україні має стосуватися лише військових поставок, а не комерційних продажів. 

Джерело: спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, чия партія входить до коаліції із політсилою Роберта Фіцо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Пеллегріні сказав, що виступає за те, щоб замовлення на продаж зброї Україні, продовжували виконуватись.

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"Якщо хтось замовляє і платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – зазначив він.

Німеччина, Данія і Норвегія рік тому заявили, що придбають для України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".

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Детально на цю тему читайте у статті: Уряд реваншу та дружби з Орбаном: що чекати Україні від нової влади Словаччини.

Теми: Словаччинадопомога Україні
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