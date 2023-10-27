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США запровадили нові санкції проти джерел фінансування й підтримки ХАМАС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 22:46
США запровадили нові санкції проти джерел фінансування й підтримки ХАМАС
Ілюстративне фото - Getty Images

Міністерство фінансів США у п’ятницю оголосило про новий раунд санкцій проти іранських фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль на початку жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського Мінфіну

Деталі: У повідомленні згадуються дванадцять фізичних та юридичних осіб – передусім із Ірану, але також Йорданії, Судану, Іспанії й Туреччини, які США вважають причетними до фінансування ХАМАС.

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Це зокрема посадовець ХАМАС, який проживає в Ірані, а також члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану – військово-політичної структури, завданням якої є "охорона здобутків" революції 1979 року, яка призвела до повалення світської влади.

"Сьогоднішні дії підкреслюють прихильність Сполучених Штатів до ліквідації мереж фінансування ХАМАС", – прокоментував заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

В окремій заяві державний секретар США Ентоні Блінкен додав, що Вашингтон "продовжить працювати з нашими партнерами, щоб позбавити ХАМАС доступу до міжнародної фінансової системи".

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Уся власність визначених осіб у США заблокована і має бути повідомлена владі, а підприємства, що належать заблокованим особам, також підпадають під обмеження.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 членів, бойовиків і фінансових посередників ХАМАС, які базуються в Газі та інших регіонах.

Теми: СШАХАМАСсанкції
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