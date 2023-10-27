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США ввели новые санкции против источников финансирования и поддержки ХАМАС

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 22:46
США ввели новые санкции против источников финансирования и поддержки ХАМАС
Иллюстративные фото - Getty Images

Министерство финансов США в пятницу объявило о новом раунде санкций против иранских физических и юридических лиц, причастных к финансированию группировки ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль в начале октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского Минфина

Детали: В сообщении упоминаются двенадцать физических и юридических лиц – прежде всего из Ирана, но также Иордании, Судана, Испании и Турции, которые США считают причастными к финансированию ХАМАС.

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Это в частности чиновник ХАМАС, проживающий в Иране, а также члены Корпуса стражей исламской революции Ирана – военно-политической структуры, задачей которой является "охрана достижений" революции 1979 года, которая привела к свержению светской власти.

"Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Соединенных Штатов к ликвидации сетей финансирования ХАМАС", – прокомментировал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В отдельном заявлении государственный секретарь США Энтони Блинкен добавил, что Вашингтон "продолжит работать с нашими партнерами, чтобы лишить ХАМАС доступа к международной финансовой системе".

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Вся собственность определенных лиц в США заблокирована и должна быть уведомлена властям, а предприятия, принадлежащие заблокированным лицам, также подпадают под ограничения.

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против 10 членов, боевиков и финансовых посредников ХАМАС, которые базируются в Газе и других регионах.

Темы: СШАХАМАСсанкции
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