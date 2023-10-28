Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент США зустрівся з топ-дипломатом КНР – Білий дім

"Українська правда", "Європейська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 00:14
Президент США зустрівся з топ-дипломатом КНР – Білий дім
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден у п’ятницю провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю і головою канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Ваном Ї, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коротке повідомлення Білого дому

Деталі: Зазначається, що Байден наголосив на необхідності США й Китаю "відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку".

Реклама:

"Він підкреслив, що Сполучені Штати й Китай повинні працювати разом для вирішення глобальних проблем", – додали в Білому домі.

У межах візиту, який розпочався напередодні, Ван Ї вже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Тоді він заявив, що Пекін і Вашингтон потребують "поглибленого і всеосяжного діалогу" для стабілізації двосторонніх відносин.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Адміністрація Джо Байдена прагне нормалізувати дипломатичні відносини з Китаєм після низки прикрощів і скандалів, зокрема інциденту з китайськими аеростатами, збитим над територією США.
  • Серед іншого, Блінкен у червні став першим за п’ять років держсекретарем США, який здійснив поїздку до Китаю.
  • Контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.
  • Американські ЗМІ припускають, що нинішній візит китайського топ-дипломата має закласти ґрунт для потенційної зустрічі між Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном на конференції Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско в листопаді.

Теми: СШАКитайБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
США
США запровадили нові санкції проти джерел фінансування й підтримки ХАМАС
В Україні позитивно оцінюють обрання нового спікера Палати представників США
Російські військові розстрілюють солдатів, які відступають – Кірбі
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: