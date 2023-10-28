Президент США зустрівся з топ-дипломатом КНР – Білий дім

Президент США Джо Байден у п’ятницю провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю і головою канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Ваном Ї, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коротке повідомлення Білого дому

Деталі: Зазначається, що Байден наголосив на необхідності США й Китаю "відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку".

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"Він підкреслив, що Сполучені Штати й Китай повинні працювати разом для вирішення глобальних проблем", – додали в Білому домі.

У межах візиту, який розпочався напередодні, Ван Ї вже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Тоді він заявив, що Пекін і Вашингтон потребують "поглибленого і всеосяжного діалогу" для стабілізації двосторонніх відносин.

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