Президент США встретился с топ-дипломатом КНР – Белый дом
Президент США Джо Байден в пятницу провел встречи с министром иностранных дел Китая и главой канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Ваном И, который находится с визитом в Вашингтоне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на короткое сообщение Белого дома
Детали: Отмечается, что Байден отметил необходимость США и Китая "ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи".
"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе для решения глобальных проблем", - добавили в Белом доме.
В рамках визита, который начался накануне, Ван И уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тогда он заявил, что Пекин и Вашингтон нуждаются в "углубленном и всеобъемлющем диалоге" для стабилизации двусторонних отношений.
Предыстория:
- Администрация Джо Байдена стремится нормализовать дипломатические отношения с Китаем после ряда неприятностей и скандалов, в частности инцидента с китайскими аэростатами, сбитыми над территорией США.
- Среди прочего, Блинкен в июне стал первым за пять лет госсекретарем США, который совершил поездку в Китай.
- Контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.
- Американские СМИ предполагают, что нынешний визит китайского топ-дипломата должен заложить почву для потенциальной встречи между Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре.