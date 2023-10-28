Президент США встретился с топ-дипломатом КНР – Белый дом

Президент США Джо Байден в пятницу провел встречи с министром иностранных дел Китая и главой канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Ваном И, который находится с визитом в Вашингтоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на короткое сообщение Белого дома

Детали: Отмечается, что Байден отметил необходимость США и Китая "ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи".

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"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе для решения глобальных проблем", - добавили в Белом доме.

В рамках визита, который начался накануне, Ван И уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тогда он заявил, что Пекин и Вашингтон нуждаются в "углубленном и всеобъемлющем диалоге" для стабилизации двусторонних отношений.

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