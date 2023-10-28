Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни (ISW), українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області.

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Геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Раніше аналітики повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Ключові висновки ISW за 27 жовтня:

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