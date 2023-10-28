Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 04:24
Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики
українські оборонці, фото Генштабу

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни (ISW), українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Реклама:

Геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Раніше аналітики повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Ключові висновки ISW за 27 жовтня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і в західній частині Запорізької області 27 жовтня.
  • У ніч з 26 на 27 жовтня російські війська завдали низки ракетних ударів і ударів з безпілотників по Україні.
  • Невідомі скоїли замах на колишнього українського політика-сепаратиста Олега Царьова, якого підтримує Росія, 27 жовтня.
  • Російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні, що є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
  • Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки 27 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
  • Окупанти проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на південний захід від Донецька, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запоріжжя і просунулися вперед під Бахмутом.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив про формування другого чеченського добровольчого формування, названого на честь другого чеченського діяча, який боровся проти імперського російського правління.

Теми: Херсонська областьокупаціяЗбройні силиконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Першого заступника голови Меджлісу Джеляла етапують у Сибір
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
Ворог обстріляв центр Херсона: сталися пожежі, є поранена
Оборонці знищили ще 740 російських вояк і 22 танки ворога
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: