У Казахстані стався вибух у шахті: загинув 21 гірник, ще десятки під землею
Субота, 28 жовтня 2023, 10:30
У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану в шахті імені Костенка, щонайменше 21 загиблий.
Джерело: пресслужба компанії АТ "АрселорМіттал Теміртау", яка володіє шахтою, "Медуза"
Деталі: У компанії заявили, що в момент події в шахті перебували 252 шахтарі, 208 із них вивели на поверхню.
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Загинула 21 людина, у шахті залишаються ще 23 гірники.
За даними компанії, у лаві стався вибух газометану.
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду "припинити інвестиційне співробітництво", уже створено урядову комісію для розслідування вибуху.
Прокуратура країни також почала розслідування.