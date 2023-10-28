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В Казахстане произошел взрыв в шахте: погиб 21 горняк, еще десятки под землей

Роман ПетренкоСуббота, 28 октября 2023, 10:30
В Казахстане произошел взрыв в шахте: погиб 21 горняк, еще десятки под землей
фото: orda.kz

В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко, минимум 21 погибший.

Источник: пресс-служба компании АО "АрселорМиттал Темиртау", которая владеет шахтой, "Медуза"

Детали: В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.

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Погиб 21 человек, в шахте остаются еще 23 горняка.

За данными компании, в лаве произошел взрыв газометана.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "прекратить инвестиционное сотрудничество", уже создана правительственная комиссия для расследования взрыва.

Прокуратура страны также начала расследование.

Темы: Казахстаншахты
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