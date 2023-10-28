В Казахстане произошел взрыв в шахте: погиб 21 горняк, еще десятки под землей
Суббота, 28 октября 2023, 10:30
В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко, минимум 21 погибший.
Источник: пресс-служба компании АО "АрселорМиттал Темиртау", которая владеет шахтой, "Медуза"
Детали: В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.
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Погиб 21 человек, в шахте остаются еще 23 горняка.
За данными компании, в лаве произошел взрыв газометана.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "прекратить инвестиционное сотрудничество", уже создана правительственная комиссия для расследования взрыва.
Прокуратура страны также начала расследование.