У Києві є загиблі та травмовані через ураганний вітер
У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та декілька травмованих через падіння гілок та дерев.
Джерело: КМДА
Деталі: За інформацією синоптиків, з 11 ранку з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).
Так, наразі в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.
Зокрема, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.
У тому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.
На просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.
Оновлено: Пізніше стало відомо, що загиблих вже двоє, а травмованих – семеро.
У мерії уточнили, що загинули чоловіки віком 65 і 35 років.
7 мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох госпіталізували в лікарні столиці.
Внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено житловий будинок, три кіоски та чотири авто.