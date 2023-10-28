Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві є загиблі та травмовані через ураганний вітер

Роман ПетренкоСубота, 28 жовтня 2023, 10:55
У Києві є загиблі та травмовані через ураганний вітер
фото: поліція києва

У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та декілька травмованих через падіння гілок та дерев.

Джерело: КМДА

Деталі: За інформацією синоптиків, з 11 ранку з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).

Реклама:

Так, наразі в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

Зокрема, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

У тому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

На просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що загиблих вже двоє, а травмованих – семеро.

У мерії уточнили, що загинули чоловіки віком 65 і 35 років.

7 мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох госпіталізували в лікарні столиці.

Внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено житловий будинок, три кіоски та чотири авто.

Теми: Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Київ
У Києві знесли пам’ятник більшовицькому діячу та погруддя Пушкіна
На човнах і пішки через кордон: правоохоронці Києва викрили нову схему "трансферу" чоловіків
Київрада виділила ще майже 1,5 млрд грн на потреби військових – Кличко
Останні новини
15:56
Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
Усі новини...
Реклама: