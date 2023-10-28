У Києві є загиблі та травмовані через ураганний вітер

У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та декілька травмованих через падіння гілок та дерев.

Джерело: КМДА

Деталі: За інформацією синоптиків, з 11 ранку з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).

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Так, наразі в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

Зокрема, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

У тому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

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На просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що загиблих вже двоє, а травмованих – семеро.

У мерії уточнили, що загинули чоловіки віком 65 і 35 років.

7 мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох госпіталізували в лікарні столиці.

Внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено житловий будинок, три кіоски та чотири авто.