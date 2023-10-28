В Киеве есть погибшие и травмированные из-за ураганного ветра
В Киеве 28 октября наблюдают ураганный ветер, по меньшей мере двое погибших и несколько травмированных из-за падения веток и деревьев.
Источник: КГГА
Детали: По информации синоптиков, с 11 утра с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).
Так, сейчас в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.
В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.
В том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
На просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, который находился в транспортном средстве, от госпитализации отказался.
Обновлено: Позже стало известно, что погибших уже двое, а травмированных - трое.
В мэрии уточнили, что погибли мужчины в возрасте 65 и 35 лет.
7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых госпитализировали в больницы столицы.
В результате дождя и сильных порывов ветра в столице поврежден жилой дом, три киоска и четыре авто.