В Киеве есть погибшие и травмированные из-за ураганного ветра

В Киеве 28 октября наблюдают ураганный ветер, по меньшей мере двое погибших и несколько травмированных из-за падения веток и деревьев.

Источник: КГГА

Детали: По информации синоптиков, с 11 утра с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).

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Так, сейчас в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.

В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

В том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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На просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, который находился в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

Обновлено: Позже стало известно, что погибших уже двое, а травмированных - трое.

В мэрии уточнили, что погибли мужчины в возрасте 65 и 35 лет.

7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых госпитализировали в больницы столицы.

В результате дождя и сильных порывов ветра в столице поврежден жилой дом, три киоска и четыре авто.