Прикордонники завдяки дрону впіймали 14 "зайців-ухилянтів" за добу

Прикордонники лише протягом 27 жовтня затримали 14 порушників кордону в Одеській області.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Прикордонники уточнили, що порушників виявити вдалося за допомогою дрона в 4 випадках.

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Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що на Одещині.

Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за $2000 вказували їм маршрути руху.