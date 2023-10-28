Прикордонники завдяки дрону впіймали 14 "зайців-ухилянтів" за добу
Субота, 28 жовтня 2023, 14:29
Прикордонники лише протягом 27 жовтня затримали 14 порушників кордону в Одеській області.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Прикордонники уточнили, що порушників виявити вдалося за допомогою дрона в 4 випадках.
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Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що на Одещині.
Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за $2000 вказували їм маршрути руху.
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