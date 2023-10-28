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Пограничники благодаря дрону поймали 14 "зайцев-уклонистов" за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 28 октября 2023, 14:29
Пограничники благодаря дрону поймали 14 зайцев-уклонистов за сутки
скриншот

Пограничники только в течение 27 октября задержали 14 нарушителей границы в Одесской области.

Источник: ГПСУ

Детали: Пограничники уточнили, что нарушителей обнаружить удалось с помощью дрона в 4 случаях.

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Мужчины пытались незаконно пересечь госграницу недалеко от населенного пункта Окны, что в Одесской области.

Все они связывались в интернете с организаторами, которые за $2000 указывали им маршруты движения.

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Темы: Пограничная службаграницамобилизацияВооруженные силы
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