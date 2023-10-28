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У центрі Лондона знову пройшла масова пропалестинська акція

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 17:45
У центрі Лондона знову пройшла масова пропалестинська акція
пропалестинська акція в Лондоні 28 жовтня, фото: PA Images via Getty Images

У центрі Лондона в суботу знову тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі: Учасники акції вимагали від британського уряду до закликів припинити вогонь на тлі того, як Ізраїль активізував свої повітряні та наземні атаки на Сектор Гази.

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Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.

Напередодні акції лондонська поліція попередила, що злочинам на ґрунті ненависті немає місця, і заявила, що дві тисячі поліцейських будуть чергувати по всьому місту.

Були запроваджені спеціальні заходи, що обмежували протести навколо посольства Ізраїлю.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше стало відомо, що в Стамбулі готують великий пропалестинський мітинг, на якому виступить з промовою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Читайте також: Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.

Теми: Велика БританіяакціїСектор ГазиІзраїль
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