У центрі Лондона знову пройшла масова пропалестинська акція
У центрі Лондона в суботу знову тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Деталі: Учасники акції вимагали від британського уряду до закликів припинити вогонь на тлі того, як Ізраїль активізував свої повітряні та наземні атаки на Сектор Гази.
Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.
Напередодні акції лондонська поліція попередила, що злочинам на ґрунті ненависті немає місця, і заявила, що дві тисячі поліцейських будуть чергувати по всьому місту.
Були запроваджені спеціальні заходи, що обмежували протести навколо посольства Ізраїлю.
Що передувало: Раніше стало відомо, що в Стамбулі готують великий пропалестинський мітинг, на якому виступить з промовою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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