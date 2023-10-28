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В центре Лондона снова прошла массовая пропалестинская акция

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 28 октября 2023, 17:45
В центре Лондона снова прошла массовая пропалестинская акция
Пропалестинская акция в Лондоне 28 октября, фото: PA Images via Getty Images

В центре Лондона в субботу снова тысячи людей собрались на пропалестинскую демонстрацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Детали: Участники акции требовали от британского правительства призывов прекратить огонь на фоне того, как Израиль активизировал свои воздушные и наземные атаки на Сектор Газы.

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Демонстрация была организована Кампанией солидарности с Палестиной.

Накануне акции лондонская полиция предупредила, что преступлениям на почве ненависти нет места, и заявила, что две тысячи полицейских будут дежурить по всему городу.

Были введены специальные меры, ограничивающие протесты вокруг посольства Израиля.

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что в Стамбуле должен состояться большой пропалестинский митинг, на котором выступит с речью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Темы: ВеликобританияакцииСектор ГазаИзраиль
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