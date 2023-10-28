Терлюга взяла "бронзу" на скандальному чемпіонаті світу з карате

Анжеліка Терлюга, фото з її Facebook

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула дебютну медаль чемпіонатів світу в кар'єрі, вигравши "бронзу" в категорії до 55 кг на світовій першості-2023 в Будапешті.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Чинна чемпіонка Європи стартувала в Угорщині з трьох перемог поспіль. А у півфіналі виходила на принципову суперницю, болгарку Івет Горанову, якій поступилася в олімпійському фіналі Токіо-2020.

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Сутичка Терлюги та Горанової врешті завершилася скандалом. Судді скасували перемогу українки з рахунком 14:11 та призначили перегравання через технічну помилку з таблом. З другої спроби до фіналу пройшла вже представниця Болгарії.

Анжеліці натомість залишалося позмагатися за "бронзу" в суботній змагальний день індивідульних фіналів. Четверту перемогу від початку турнірну українка врешті здобула без боротьби.

У "бронзовому" фіналі Терлюга мала виборювати медаль проти іранки Фатем Саадаті, 49-ї каратистки світового рейтингу та володарки азійської "бронзи" 2023 року.

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Сутичка Терлюги та Саадаті так і не відбулася — представниця Ірану знялася з бою. А українці автоматично відійшла бронзова медаль.

"Бронза" — особистий рекорд Анжеліки на чемпіонатах світу. Дотепер українка не проходила на турнірі далі третього кола.

Україна виграла свою третю та останню медаль ЧС-2023 в Будапешті. Від початку тижня медальних сутичок, крім Терлюги, дісталися два українці в чоловічих категоріях.