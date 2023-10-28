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Терлюга взяла "бронзу" на скандальном чемпионате мира по каратэ

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 20:09
Терлюга взяла бронзу на скандальном чемпионате мира по каратэ
Анжелика Терлюга, фото из ее Facebook

Украинская каратистка Анжелика Терлюга добыла дебютную медаль чемпионатов мира в карьере, выиграв "бронзу" в категории до 55 кг на мировом первенстве-2023 в Будапеште.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Действующая чемпионка Европы стартовала в Венгрии с трех побед подряд. А в полуфинале выходила на принципиальную соперницу, болгарку Ивет Горанову, которой уступила в олимпийском финале Токио-2020.

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Схватка Терлюги и Горановой в конце концов завершилась скандалом. Судьи отменили победу украинки со счетом 14:11 и назначили переигровку из-за технической ошибки с таблом. Со второй попытки в финал прошла уже представительница Болгарии.

Анжелике взамен оставалось побороться за "бронзу" в субботний соревновательный день индивидуальных финалов. Четвертую победу с начала турнира украинка в конце концов одержала без борьбы.

В "бронзовом" финале Терлюга должна была бороться за медаль против иранки Фатем Саадати, 49-й каратистки мирового рейтинга и обладательницы азиатской "бронзы" 2023 года.

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Схватка Терлюги и Саадати так и не состоялась - представительница Ирана снялась с боя. А украинке автоматически отошла бронзовая медаль.

"Бронза" - личный рекорд Анжелики на чемпионатах мира. До сих пор украинка не проходила на турнире дальше третьего круга.

Украина выиграла свою третью и последнюю медаль ЧМ-2023 в Будапеште. С начала недели медальных схваток, кроме Терлюги, добрались два украинца в мужских категориях.

Темы: спорт
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