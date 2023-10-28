Колишній віцепрезидент США знявся з президентських перегонів

Майк Пенс на з'їзді Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі 28 жовтня, фото Getty Images

Колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс зняв свою кандидатуру з президентських перегонів 2024 року.

Джерело: Пенс на з'їзді Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі в суботу, повідомляє ВВС

Пряма мова Пенса: "Це не мій час… Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую".

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Деталі: Пенс є першим значним кандидатом від республіканців, який призупинив свою кампанію в перегонах, у яких лідирує колишній президент Дональд Трамп.

Пенс погіршував свої позиції в останніх опитуваннях. Кампанія колишнього віце-президента також накопичила велику кількість боргів: на кінець вересня Пенс заборгував 621 000 доларів і мав 1,2 млн доларів у банку – значно менше, ніж інші конкуренти-республіканці.

"Я залишаю цю кампанію, але я ніколи не залишу боротьбу за консервативні цінності", - написав він у заяві, адресованій своїм прихильникам.

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У своїй заяві про відставку Пенс не підтримав жодного іншого республіканського кандидата на президентських виборах.

Рішення Пенса вийти з республіканської президентської кампанії було прийнято незадовго до третіх президентських дебатів 8 листопада.

Що передувало: Колишній віцепрезидент США Майк Пенс у червні оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Він підтримує допомогу США Україні та критикує колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Володимиру Путіну.

У жовтні Пенс засудив риторику провідних кандидатів-однопартійців, яка, на його думку, посприяла агресії в Україні та Ізраїлі.