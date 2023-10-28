Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бывший вице-президент США снялся с президентской гонки

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 23:34
Бывший вице-президент США снялся с президентской гонки
Майк Пенс на съезде Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе 28 октября, фото Getty Images

Бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс снял свою кандидатуру с президентской гонки 2024 года.

Источник: Пенс на съезде Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе в субботу, сообщает ВВС

Прямая речь Пенса: "Это не мое время... Мы всегда знали, что это будет трудная битва, но я ни о чем не жалею".

Реклама:

Детали: Пенс является первым значительным кандидатом от республиканцев, приостановившим свою кампанию в гонке, в которой лидирует бывший президент Дональд Трамп.

Пенс ухудшал свои позиции в последних опросах. Кампания бывшего вице-президента также накопила большое количество долгов: на конец сентября Пенс задолжал 621 000 долларов и имел 1,2 млн долларов в банке – значительно меньше, чем другие конкуренты-республиканцы.

"Я покидаю эту кампанию, но я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности", - написал он в заявлении, адресованном своим сторонникам.

ВИДЕО ДНЯ

В своем заявлении об отставке Пенс не поддержал ни одного другого республиканского кандидата на президентских выборах.

Решение Пенса выйти из республиканской президентской кампании было принято незадолго до третьих президентских дебатов 8 ноября.

Что предшествовало: Бывший вице-президент США Майк Пенс в июне объявил, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Он поддерживает помощь США Украине и критикует бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.

В октябре Пенс осудил риторику ведущих кандидатов-однопартийцев, которая, по его мнению, поспособствовала агрессии в Украине и Израиле.

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
США
США об операции в Газе: Не проводим "красных линий" для Израиля
Байден и Си Цзиньпин таки договорились о встрече в ноябре - СМИ
Президент США встретился с топ-дипломатом КНР – Белый дом
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: