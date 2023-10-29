Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Тищенка напали у Львівській області

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 10:54
На Тищенка напали у Львівській області
фото з фб

У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка, повідомила поліція.

Джерело: речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська у коментарі "Громадське", співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За словами правоохоронців, Тищенко подав заяву у поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Реклама:

Нині правоохоронці встановлюють обставини події.

Інших деталей немає.

У соцмережах Тищенко ще не повідомляв про подію.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними "Української правди", 28 жовтня близько 18:00 у смт Брюховичі Тищенка вдарили "в область шиї", а також у його бік "нецензурно висловлювалися та погрожували фізичною розправою".

Теми: ТищенкоВерховна Раданападполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

За рік до виборів Трамп випереджає Байдена в п'яти з шести ключових штатів – опитування

Путін піде на вибори і зможе залишатися при владі ще 6 років – ЗМІ

128 ОГШБ підтвердила загибель 19 бійців від удару росіян

Військові захопили опорний пункт ХАМАС в Газі, завдали ударів по 450 об'єктах − ЦАХАЛ

США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

фотоВ Україні спостерігали "північне сяйво"

Усі новини...
Тищенко
Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця
Тищенко приховував своє кількатижневе закордонне відрядження
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон
Останні новини
15:31
Премія Шевельова 2023 оголосила довгий список претендантів
15:29
Марихуана підвищує ризик серцевої недостатності – Американська кардіологічна асоціація
15:22
У Маріуполі звільнили вже другого за рік "мера" окупантів
15:15
Заволодіння землями: суд обрав для нардепа Горвата заставу у 26,8 млн грн
15:08
Фільм "Іван і Марта" може повернутися у прокат наступного тижня
15:07
оновленоПо всій Україні оголосили тривогу: в повітрі носій "Кинджалів"
14:58
Французька компанія Cybergun поставить Україні гранатомети та штурмові гвинтівки
14:46
Недостатня фіндопомога Україні матиме негативні економічні наслідки для всієї Європи - Марченко
14:41
відеоРосіяни обстріляли підприємство на Херсонщині: троє поранених
14:35
В електронну систему "єЧерга" відтепер можуть записатися лише верифіковані авто
Усі новини...
Реклама: