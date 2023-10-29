На Тищенка напали у Львівській області
Неділя, 29 жовтня 2023, 10:54
У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка, повідомила поліція.
Джерело: речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська у коментарі "Громадське", співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: За словами правоохоронців, Тищенко подав заяву у поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).
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Нині правоохоронці встановлюють обставини події.
Інших деталей немає.
У соцмережах Тищенко ще не повідомляв про подію.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: За даними "Української правди", 28 жовтня близько 18:00 у смт Брюховичі Тищенка вдарили "в область шиї", а також у його бік "нецензурно висловлювалися та погрожували фізичною розправою".