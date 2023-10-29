Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Тищенко напали во Львовской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 10:54
На Тищенко напали во Львовской области
фото с фб

Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко, сообщила полиция.

Источник: пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская в комментарии "Громадське"

Детали: По словам правоохранителей, Тищенко подал заявление в полицию, и там начали досудебное расследование по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Реклама:

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Других деталей нет.

В соцсетях Тищенко еще не сообщал о происшествии.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: По данным "Украинской правды", 28 октября около 18:00 в пгт Брюховичи Тищенко ударили "в область шеи", а также в его сторону "нецензурно выражались и угрожали физической расправой".

Темы: ТищенкоВерховная Раданападениеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Тищенко
Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" — пресс-секретарь
Тищенко скрывал свою нескольконедельную заграничную командировку
Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: