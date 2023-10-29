На Тищенко напали во Львовской области
Воскресенье, 29 октября 2023, 10:54
Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко, сообщила полиция.
Источник: пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская в комментарии "Громадське"
Детали: По словам правоохранителей, Тищенко подал заявление в полицию, и там начали досудебное расследование по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение).
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Других деталей нет.
В соцсетях Тищенко еще не сообщал о происшествии.
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Обновлено: По данным "Украинской правды", 28 октября около 18:00 в пгт Брюховичи Тищенко ударили "в область шеи", а также в его сторону "нецензурно выражались и угрожали физической расправой".