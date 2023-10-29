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G7 засудила атаки Росії на зернову інфраструктуру України

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 11:52
G7 засудила атаки Росії на зернову інфраструктуру України
фото: генштаб

Міністри торгівлі держав "Групи семи", яка об’єднує промислово розвинені демократії, у спільній заяві в неділю засудили російські обстріли зернової інфраструктури України, а також закликали до чесної конкуренції з боку Росії та Китаю.

Джерело: заява, яку міністри ухвалили за підсумками зустрічі в місті Осака в Японії, "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Міністри торгівлі G7 у спільній заяві "висловили жаль і засудили руйнування Росією інфраструктури експорту зерна в Україні" після того, як Москва вийшла з Чорноморської зернової угоди в липні.

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Після виходу з угоди, яка дозволяла Києву експортувати своє зерно, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, Росія почала систематично обстрілювати українську зернову й портову інфраструктуру.

Міністри G7 також закликали до "негайного скасування всіх заходів, які надмірно обмежують торгівлю", зокрема імпорт японських продуктів харчування.

Нагадаємо: Китай і Росія нещодавно призупинили імпорт японських морепродуктів через скидання Токіо в море води з території електростанції "Фукусіма-1" на північному сході Японії, яка була зруйнована цунамі в 2011 році.

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Дискусії під час дводенного саміту "Групи семи" також були зосереджені на "економічному примусі" та антиконкурентній практиці Китаю та необхідності зменшити залежність від китайського та російського імпорту.

Як очікується, до кінця жовтня країни "Групи семи" також оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

Теми: G7зерноРосіявійна
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