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G7 осудила атаки России на зерновую инфраструктуру Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 11:52
G7 осудила атаки России на зерновую инфраструктуру Украины
фото: генштаб

Министры торговли государств "Группы семи", которая объединяет промышленно развитые демократии, в совместном заявлении в воскресенье осудили российские обстрелы зерновой инфраструктуры Украины, а также призвали к честной конкуренции со стороны России и Китая.

Источник: заявление, которое министры приняли по итогам встречи в городе Осака в Японии, "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Министры торговли G7 в совместном заявлении "выразили сожаление и осудили разрушение Россией инфраструктуры экспорта зерна в Украине" после того, как Москва вышла из Черноморского зернового соглашения в июле.

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После выхода из соглашения, которое позволяло Киеву экспортировать свое зерно, имеющее решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, Россия начала систематически обстреливать украинскую зерновую и портовую инфраструктуру.

Министры G7 также призвали к "немедленной отмене всех мер, которые чрезмерно ограничивают торговлю", в частности импорт японских продуктов питания.

Напомним: Китай и Россия недавно приостановили импорт японских морепродуктов из-за сброса Токио в море воды с территории электростанции "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, которая была разрушена цунами в 2011 году.

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Дискуссии во время двухдневного саммита "Группы семи" также были сосредоточены на "экономическом принуждении" и антиконкурентной практике Китая и необходимости уменьшить зависимость от китайского и российского импорта.

Как ожидается, до конца октября страны "Группы семи" также объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Темы: G7зерноРосcиявойна
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