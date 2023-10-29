Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії наголошує на посиленні воєнної цензури у російських університетах

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 13:00
Розвідка Британії наголошує на посиленні воєнної цензури у російських університетах
фото: риа новости

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії виявило чергове підтвердження посилення воєнної цензури в Росії.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Як пише британська розвідка, Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

Реклама:

"Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань", – констатується в огляді.

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".

"Дуже ймовірно, що Кремль хоче і надалі придушувати негативні перспективи "спеціальної військової операції" напередодні очікуваного переобрання президента Владіміра Путіна на новий термін у березні 2024 року", – підсумовується в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Ще на початку року британська розвідка коментувала наміри міністерства просвіти Росії запровадити у школах і закладах вищої освіти предмети, пов’язані з військовою підготовкою, що свідчить про все більш мілітаризовану атмосферу в країні.

Теми: Росіяпропагандастудентивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Росія
G7 засудила атаки Росії на зернову інфраструктуру України
Російські партизани повідомили координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети
Головний роман цієї війни напише "хороший росіянин"? Тарас Прохасько про минуле, літературу війни та Україну Жадана й Андруховича 
Останні новини
15:56
Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
Усі новини...
Реклама: