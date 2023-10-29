Розвідка Британії наголошує на посиленні воєнної цензури у російських університетах

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії виявило чергове підтвердження посилення воєнної цензури в Росії.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Як пише британська розвідка, Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

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"Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань", – констатується в огляді.

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".

"Дуже ймовірно, що Кремль хоче і надалі придушувати негативні перспективи "спеціальної військової операції" напередодні очікуваного переобрання президента Владіміра Путіна на новий термін у березні 2024 року", – підсумовується в огляді.

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Нагадаємо: Ще на початку року британська розвідка коментувала наміри міністерства просвіти Росії запровадити у школах і закладах вищої освіти предмети, пов’язані з військовою підготовкою, що свідчить про все більш мілітаризовану атмосферу в країні.