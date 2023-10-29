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Разведка Британии отмечает об усилении военной цензуры в российских университетах

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 13:00
Разведка Британии отмечает об усилении военной цензуры в российских университетах
фото: риа новости

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обнаружило очередное подтверждение усиления военной цензуры в России.

Источник: обзор, "Европейская правда"

Детали: Как пишет британская разведка, Министерство просвещения РФ, по некоторым сообщениям, в середине октября дало указание университетам избегать открытого обсуждения любых "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в России во время научной и учебной деятельности.

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"Это является дальнейшим ограничением информационного пространства в России в военное время, что затрудняет открытое обсуждение политических вопросов", – констатируется в обзоре.

Британская разведка считает, что в долгосрочной перспективе этот шаг продолжит тенденцию формирования политики РФ в эхокамере (метафора, которая тождественна информационному пузырю с эффектом усиления месседжей. – Ред.) "политически приемлемых, прокремлевских взглядов".

"Очень вероятно, что Кремль хочет и в дальнейшем подавлять негативные перспективы "специальной военной операции" накануне ожидаемого переизбрания президента Владимира Путина на новый срок в марте 2024 года", – подытоживается в обзоре.

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Напомним: Еще в начале года британская разведка комментировала намерения министерства просвещения России ввести в школах и учреждениях высшего образования предметы, связанные с военной подготовкой, что свидетельствует о все более милитаризованной атмосфере в стране.

Темы: Росcияпропагандастудентывойна
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