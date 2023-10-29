Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей

Під час третьої зустрічі щодо "формули миру" на Мальті прозвучала пропозиція створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Джерело: пресслужба Офісу президента за результатами зустрічі, пише "Європейська правда"

Деталі: Таку ініціативу під час зустрічі на Мальті озвучила делегація Канади, і її підтримали багато країн – учасниць заходу.

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В ОП нагадали, що Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту формули миру президента Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб".

"Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA глави Української держави. Пропозиція щодо міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій", – пояснили в ОП.

Там також заявили, що масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою РФ.

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"Крім того, нині в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців, які потребують допомоги. Росія не надає доступу міжнародним організаціям, як-от ООН і МКЧХ, для моніторингу умов їх утримання", – нагадали в ОП.

Що передувало: Третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі на Мальті брали участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали, але стало відомо, що у зустрічі вперше взяла участь Вірменія.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни