Встреча на Мальте: инициировали коалицию для возвращения похищенных Россией детей

Во время третьей встречи по "формуле мира" на Мальте прозвучало предложение создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Источник: пресс-служба Офиса президента по результатам встречи, пишет "Европейская правда"

Детали: Такую инициативу во время встречи на Мальте озвучила делегация Канады, и ее поддержали многие страны – участницы мероприятия.

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В ОП напомнили, что Канада является одним из государств-солидерок имплементации четвертого пункта формулы мира президента Зеленского "Возвращение военнопленных и депортированных лиц".

"Указанная инициатива станет продолжением плана Bring Kids Back UA главы Украинского государства. Предложение по международной коалиции – это элемент плана реализации украинской формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой, в которую вошли представители почти 30 стран и международных организаций", – пояснили в ОП.

Там также заявили, что массовая депортация и целенаправленное похищение украинских детей для их дальнейшей русификации является спланированной геноцидной политикой РФ.

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"Кроме того, сейчас в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих, которые нуждаются в помощи. Россия не предоставляет доступа международным организациям, таким как ООН и МККК, для мониторинга условий их содержания", – напомнили в ОП.

Что предшествовало: Третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече на Мальте участвовали более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали, но стало известно, что во встрече впервые участвовала Армения.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны