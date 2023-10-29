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Прем’єр Фінляндії допускає, що переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 20:12
Прем’єр Фінляндії допускає, що переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні
Петтері Орпо, фото Getty Images

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між Україною та Євросоюзом щодо членства можуть розпочатися в грудні.

Джерело: Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle

Пряма мова: "На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею [для вступу в ЄС]".

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Деталі: За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Коаліційної партії Сірпа Піетікайнен також вважає реальним, що переговори з Україною почнуться.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі закликав їх наприкінці року підтримати початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною. 

Читайте також Розблокувати Україну. Як у ЄС змінюють вимоги для вступу держав-кандидатів

Теми: ФінляндіяЄСєвроінтеграція
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