Прем’єр Фінляндії допускає, що переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між Україною та Євросоюзом щодо членства можуть розпочатися в грудні.

Джерело: Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle

Пряма мова: "На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею [для вступу в ЄС]".

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Деталі: За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Коаліційної партії Сірпа Піетікайнен також вважає реальним, що переговори з Україною почнуться.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі закликав їх наприкінці року підтримати початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

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За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.

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