Премьер Финляндии допускает, что переговоры Украина-ЕС по членству начнутся в декабре

Премьер Финляндии Петтери Орпо считает, что переговоры между Украиной и Евросоюзом относительно членства могут начаться в декабре.

Источник: Орпо на заседании партийного совета Коалиционной партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Прямая речь: "На мой взгляд, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней [для вступления в ЕС]".

Реклама:

Детали: По его словам, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу.

Депутат Европарламента от Коалиционной партии Сирпа Пиетикайнен также считает реальным, что переговоры с Украиной начнутся.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе призвал их в конце года поддержать начало переговоров с Украиной относительно членства в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

Читайте также Разблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования для вступления государств-кандидатов