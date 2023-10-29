Натовп прорвався в аеропорт Махачкали через рейс із Тель-Авіва

У Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв, аеропорт зачинено.

Джерело: Медуза з посиланням на низку телеграм-каналів

Деталі: В аеропорту Махачкали перед прильотом рейсу з Тель-Авіва зібралися сотні людей. Це сталося після закликів, що поширилися в телеграм-каналах, брати участь у сході біля аеропорту і перевіряти машини поруч із будівлею.

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Натовп зупиняв автомобілі, що виїжджали з території аеропорту. У людей, які перебували там, перевіряли паспорти і шукали євреїв.

Через кілька годин протестувальники увірвалися в будівлю аеропорту.

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Як пише телеграм-канал "Осторожно, новости", присутні заходили в кожне приміщення, вигукуючи антисемітські гасла. Співробітники аеропорту при цьому намагалися ховатися в службових кабінетах – це видно на опублікованих у соцмережах відеороликах.

Пізніше частина людей вибігла на злітно-посадкову смугу і намагалася проникнути в літак, що прилетів із Тель-Авіва.

Росавіація повідомила, що аеропорт зачинено "до нормалізації ситуації" на приймання і відправлення рейсів "у зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту".

Слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу за фактом захоплення місцевими жителями аеропорту в Махачкалі, повідомляє РИА Дагестан. Справу порушено за статтею 212 КК РФ про масові заворушення. Покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

"Медуза" пише, що поліцейські ніяк не перешкоджали натовпу. Вони лише закликали в мегафон утриматися від погрому і перекриття доріг, а також говорили, що "розуміють" присутніх і готові разом із ними "встати і скандувати". Лише коли учасники акції прорвалися на злітне поле, зім'явши охорону аеропорту, на місце прибув спецпризначенці – однак і тоді силовики не стали нікого розганяти.

В аеропорт приїхали міністр Дагестану з національної політики Енрік Муслімов і міністр у справах молоді Каміл Саїдов, які почали переговори з присутніми. Як пише "Осторожно, новости", у районі аеропорту також стали глушити зв'язок, щоб натовп не міг координувати дії.

Більшість тих, хто прилетів, судячи з усього, не виходили з аеропорту, пише Sota. Видання зазначає, що рейс Тель-Авів здебільшого використовується як пересадочний до Москви, оскільки прямі квитки в російську столицю з Ізраїлю дуже дорогі.

Пізніше Росавіація заявила, що "на 22.20 мск, завдяки роботі правоохоронних органів, летовище звільнено від громадян, які несанкціоновано туди проникли".

За останню добу на Північному Кавказі відбулася ціла низка антисемітських акцій. У дагестанському Хасавюрті натовп зібрався біля одного з готелів через чутки, що туди нібито заселили біженців з Ізраїлю. Поліцейські дозволили деяким із присутніх увійти всередину, щоб ті переконалися, що це не так. У столиці Карачаєво-Черкесії відбувся мітинг, учасники якого вимагали "виселити" євреїв. МВС згодом стверджувало, що 34 з 80 присутніх були затримані, і на них склали протоколи про участь у несанкціонованих мітингах. У столиці Кабардино-Балкарії Нальчику невідомі підпалили споруджуваний єврейський культурний центр і залишили на його стіні антисемітський напис.