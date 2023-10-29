Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы из-за рейса из Тель-Авива

В Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Аэропорт закрыт.

Источник: Медуза со ссылкой на ряд телеграм-каналов

Детали: В аэропорту Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива собрались сотни человек. Это произошло после распространившихся в телеграм-каналах призывов участвовать в сходе у аэропорта и проверять машины рядом со зданием.

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Толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили. У находившихся там людей проверяли паспорта и искали евреев.

Через несколько часов протестующие ворвались в здание аэропорта.

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Как пишет телеграм-канал "Осторожно, новости", собравшиеся заходили в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги. Сотрудники аэропорта при этом пытались прятаться в служебных кабинетах — это видно на опубликованных в соцсетях видеороликах.

Позднее часть людей выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива.

Росавиация сообщила, что аэропорт закрыт "до нормализации ситуации" на прием и отправку рейсов "в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта".

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту захвата местными жителями аэропорта в Махачкале, сообщает РИА Дагестан. Дело возбуждено по статье 212 УК РФ о массовых беспорядках. Наказание — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

"Медуза" пишет, что полицейские никак не препятствовали толпе. Они лишь призывали в мегафон воздержаться от погрома и перекрытия дорог, а также говорили, что "понимают" собравшихся и готовы вместе с ними "встать и скандировать". Только когда участники акции прорвались на взлетное поле, смяв охрану аэропорта, на место прибыл спецназ — однако и тогда силовики не стали никого разгонять.

В аэропорт приехали министр Дагестана по национальной политике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов, которые вступили в переговоры с собравшимися. Как пишет "Осторожно, новости", в районе аэропорта также стали глушить связь, чтобы толпа не могла координировать действия.

Большинство прилетевших, судя по всему, не выходили из аэропорта, пишет Sota. Издание отмечает, что рейс Тель-Авив в основном используется как пересадочный в Москву, так как прямые билеты в российскую столицу из Израиля очень дорогие.

Позже Росавиация заявила, что "на 22.20 мск, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан".

За последние сутки на Северном Кавказе прошел целый ряд антисемитских акций. В дагестанском Хасавюрте толпа собралась у одной из гостиниц из-за слухов, что туда якобы заселили беженцев из Израиля. Полицейские позволили некоторым из собравшихся войти внутрь, чтобы те убедились, что это не так. В столице Карачаево-Черкесии прошел митинг, участники которого потребовали "выселить" евреев. МВД впоследствии утверждало, что 34 из 80 собравшихся были задержаны, и на них составили протоколы об участии в несанкционированных митингах. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр и оставили на его стене антисемитскую надпись.