Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками

У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 20:20 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Реклама:

Пізніше повідомили, що ударні безпілотники рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївщини, згодом – що ударні БпЛА виявлені у повітряному просторі Миколаївської області, рухаються у західному напрямку.

Після цього Повітряні сили попередили про чергову групу ударних БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

Про загрозу ударних безпілотників повідомили також на Кіровоградщині.

ВІДЕО ДНЯ

О 21:52 Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку. Загроза для Черкаської та Вінницької областей.

О 22:23 було оголошено загрозу для Хмельницької області через те, що ударні БпЛА в Вінницький області рухаються у північно-західному напрямку.

О 22:24 повітряну тривогу було оголошено також на Київщині.

Згодом Повітряні сили попередили, що перша група БпЛА на Черкащині рухається на північ, а друга група на Вінниччині – на північний захід.

О 23:06 стало відомо, що ударні БпЛА на межі Черкаської та Київської областей рухаються у північному напрямку, а безпілотники у Вінницький області – в напрямку Житомирської області.

Згодом Повітряні сили повідомили, що безпілотники атакують Старокостянтинів на Хмельниччині.

О 23:42 було оголошено відбій загрози БпЛА по всіх областях.

У Повітряних силах зазначили, що офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних.