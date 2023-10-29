Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками

карта воздушных тревог по состоянию на 22:28, alerts.in.ua

В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 20:20 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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Позже сообщили, что ударные беспилотники движутся из Херсонской области в направлении Николаевщины, впоследствии – что ударные БПЛА обнаружены в воздушном пространстве Николаевской области, движутся в западном направлении.

После этого Воздушные силы предупредили об очередной группе ударных БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.

Об угрозе ударных беспилотников сообщили также на Кировоградщине.

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В 21:52 Воздушные силы сообщили, что ударные БпЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении. Угроза для Черкасской и Винницкой областей.

В 22:23 была объявлена угроза для Хмельницкой области из-за того, что ударные БпЛА в Винницкой области движутся в северо-западном направлении.

В 22:24 воздушная тревога была объявлена также на Киевщине.

Впоследствии Воздушные силы предупредили, что первая группа БпЛА в Черкасской области движется на север, а вторая группа в Винницкой области - на северо-запад.

В 23:06 стало известно, что ударные БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей движутся в северном направлении, а беспилотники в Винницкой области - в направлении Житомирской области.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что беспилотники атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области.

В 23:42 был объявлен отбой угрозы БпЛА по всем областям.



В Воздушных силах отметили, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных.