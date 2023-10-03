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В Брянській області Росії ППО збила безпілотник

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 01:21
В Брянській області Росії ППО збила безпілотник
ТРУБЧЕВСЬКИЙ РАЙОН БРЯНСЬКОї ОБЛАСТІ, СКРІН З МАПИ

Система протиповітряної оборони нібито збила безпілотник над Трубчевським районом Брянської області. 

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Деталі: За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає.

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Теми: безпілотникиРосія
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