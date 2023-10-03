В Брянській області Росії ППО збила безпілотник

Система протиповітряної оборони нібито збила безпілотник над Трубчевським районом Брянської області.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Деталі: За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає.

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Передісторія: