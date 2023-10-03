В Брянській області Росії ППО збила безпілотник
Вівторок, 3 жовтня 2023, 01:21
Система протиповітряної оборони нібито збила безпілотник над Трубчевським районом Брянської області.
Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram
Деталі: За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає.
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Передісторія:
- 1 жовтня безпілотники атакували Смоленськ і Сочі.
- За даними джерел УП, українські безпілотники влучили по стоянці російських вертольотів у Сочі, за атакою стоїть Головне управління розвідки.