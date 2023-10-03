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Слідком РФ звинуватив Буданова, Олещука, Неїжпапу й Бурденюка в "тероризмі" 

Олена РощінаВівторок, 3 жовтня 2023, 09:25
Слідком РФ звинуватив Буданова, Олещука, Неїжпапу й Бурденюка в тероризмі 
Слідчий комітет Росії, фото ТАСС

У Росії через атаки безпілотників звинуватили в тероризмі голову української військової розвідки Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морськими силами ЗСУ Олексія Неїжпапу і командира українського полку безпілотників Сергія Бурденюка.

Джерело: Слідчий комітет Російської Федерації (Следком)

Деталі: Хоча війну почала Росія і її армія регулярно атакує об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, СК РФ висунув звинувачення представникам вищого військового керівництва України за атаки безпілотними літальними апаратами на об'єкти цивільної інфраструктури в Російській Федерації. 

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Як стверджує СК РФ, слідство зібрало докази причетності вищого військового керівництва України до організації та вчинення в період із квітня 2022 року до вересня 2023 року більше ніж 100 ударів із повітря із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по територіях Москви й Московської області, інших регіонів РФ та окупованого Росією Криму.  

Дослівно: "Заочно звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 КК РФ (терористичний акт), пред'явлено голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі, командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку. 

Також встановлено, що фігуранти залучали до вчинення злочинів підлеглих їм по службі військовослужбовців". 

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Деталі: Слідком планує найближчим часом "оголосити їх у розшук і обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно".

 
Кирило Буданов, Микола Олещук, Олексій Неїжпапа, Сергій Бурденюк
СКР

Також СК РФ продовжить встановлювати особи причетних до скоєння "терактів".

Нагадаємо: Українські спецслужби та, ймовірно, партизани в Росії, дедалі частіше завдають ударів безпілотниками по військових об’єктах РФ, серед яких аеродроми з військовими літаками та виробництва зброї, як-то авіазавод, де виробляли ракети X-59.

Проте наприкінці вересня 2023 року українські безпілотники атакували електричну підстанцію у Курській області РФ, до якої були підключені важливі військові об‘єкти ворога. У СБУ попередили: якщо РФ і далі буде обстрілювати українські об’єкти інфраструктури, то отримає у відповідь ще більше ударів.

Російська армія від початку повномасштабної війни проти України атакувала цивільні об’єкти – нафтобази, залізницю, заклади освіти та культури, – а минулої осені та зими активно била ракетами й ударними дронами по енергетичних об‘єктах в Україні. Удари по енергетиці продовжилися і в вересні цього року.

Теми: РосіявійнаБудановЗбройні сили
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