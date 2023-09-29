СБУ привчає росіян до поняття блекаут: атаковано підстанцію в Курській області

Українські безпілотники успішно атакували електричну підстанцію у Курській області РФ.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: На тлі того, що російське Міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників" у Курській області, джерело УП в спецслужбі надало відео успішної атаки на електричну підстанцію.

Реклама:

За словами нашого співрозмовника, саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

СБУ влаштувала росіянам ще один блекаут

відео джерела "Української правди" pic.twitter.com/PuoOXw8N0N — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 29, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо РФ і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни"".