СБУ привчає росіян до поняття блекаут: атаковано підстанцію в Курській області
Українські безпілотники успішно атакували електричну підстанцію у Курській області РФ.
Джерело: співрозмовник УП в СБУ
Деталі: На тлі того, що російське Міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників" у Курській області, джерело УП в спецслужбі надало відео успішної атаки на електричну підстанцію.
За словами нашого співрозмовника, саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
СБУ влаштувала росіянам ще один блекаут— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 29, 2023
відео джерела "Української правди" pic.twitter.com/PuoOXw8N0N
Пряма мова: "Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо РФ і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни"".