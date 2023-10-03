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Кирило Тимошенко заявив, що "в суді було спростовано всі претензії НАЗК" щодо нього

Тетяна ОлійникВівторок, 3 жовтня 2023, 20:57
Кирило Тимошенко заявив, що в суді було спростовано всі претензії НАЗК щодо нього
Кирило Тимошенко. Фото Оп

Ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 3 жовтня повідомив, що спростував у суді всі наявні до нього претензії Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: Тимошенко у Facebook, постанова Печерського суду

Деталі: Тимошенко повідомив також, що перебуває у Києві і нікуди не виїжджає. 8 місяців після звільнення з Офісу президента продовжував працювати, зокрема допомагати українським військовим.

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Пряма мова: "Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене".

Доповнено о 20:57:

Деталі: У матеріалах справи вказано, що автівка Porsche Taycan 4s, за кермом якої помітили Тимошенка, належить ТОВ "Новем Логістик". У червні 2022 року дружина Тимошенка Альона уклала договір цією фірмою на прокат автомобіля. Термін дії – до 31 жовтня 2022 року. Обумовлену суму 122 000 грн за користування Porsche дружина Тимошенка повністю оплатила трьома платежами. Про це свідчать копії документів, які надали суду.

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Кирило Тимошенко за кермом Porsche Taycan 4s в 2022 році
фото уп

Щодо тимчасового проживання Тимошенка із сім'єю в готелі Emili Resort суд наголосив, що Тимошенко та його члени сім’ї самостійно оплатили послуги у повній ринковій вартості. Сім'я експосадовця знімала готельні номери протягом 17-18 серпня 2022 року, 21-25 вересня 2022 року і 21-23 жовтня 2022 року.

Крім цього, у матеріалі справи йдеться про закордонне відрядження підлеглого Тимошенка. Суд переконаний, що Тимошенко не впливав за своєю посадою на прийняття рішення щодо відрядження підлеглого до м. Варшави у вказаний період, не підписував дозвільні документи, що стали підставою для перетину кордону, а лише виконував організаційно-розпорядчі функції.

Втім, Тимошенко у суді додав, що таки просив підлеглого у вільний від робочої мети час, отримати у візовому центрі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії візи для нього та його сина, які було виготовлено. Отримавши згоду підлеглого, Тимошенко оформив нотаріально посвідчені довіреності та передав їх йому.

Дослівно: "Жодного приватного інтересу, який би суперечив службовим повноваженням, впливав на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень у нього не було."

Деталі: Через всі наведені обставини суд закрив провадження, у зв'язку з відсутністю в діях Тимошенка складу адміністративного правопорушення.

Що передувало:

  • 28 липня стало відомо, що НАЗК направило в суд протокол про адміністративні правопорушення Тимошенка. Перевірка встановила, що він використовував повноваження у особистих інтересах і відправив за кордон свого підлеглого, щоб той оформив йому візу.
  • Тимошенко тоді заявив, що надав всю інформацію НАЗК і піде до суду відстоювати свою правоту.
  • У грудні 2022 року "Українська правда" повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис.
  • Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходиться за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.

Теми: НАЗКсуд
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