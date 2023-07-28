НАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

НАЗК направило в суд протокол про адміністративні правопорушення ексзаступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка. Перевірка встановила, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах і відправив за кордон свого підлеглого, що той оформив йому візу. Тимошенко заявив, що надав всю інформацію НАЗК і піде до суду відстоювати свою правоту.

Джерело: коментар Тимошенка "Українській правді", пресслужба НАЗК

Дослівно: "Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище".

Деталі: Зокрема, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження.

Однак виявилося, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого було оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", двічі з яких - разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. грн він не зміг.

Також влітку 2022 року він отримав безкоштовні послуги з прокату Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення Тимошенка.

Повідомляється, що ексзаступник Єрмака не з’явився до НАЗК для вручення протоколу.

Йому направили офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри обіцянку прибути до агентства, Тимошенко не з’явився.

НАЗК надішле йому протокол для ознайомлення поштою.

Оновлено: Після публікації Тимошенко повідомив УП, що відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.

Пряма мова Тимошенка: "Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року.

І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту".

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