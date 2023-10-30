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Законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні окремо винесуть на розгляд – Джонсон

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 01:23
Законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні окремо винесуть на розгляд – Джонсон
Майк Джонсон, фото Getty images

Спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю заявив, що законопроєкти про допомогу Ізраїлю та України будуть окремо винесені на розгляд.

Джерело: Джонсон в інтерв’ю Fox News

Деталі: Він наголосив, що потреба Ізраїлю є нагальна, більше гаяти час не можна і законопроєкт буде винесено на розгляд в Палату представників цього тижня.

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Пряма мова Джонсона: "Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але те, що зараз відбувається в Ізраїлі, потребує негайної уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу-ред.) і пройти через це".

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Теми: США
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