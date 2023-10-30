Законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні окремо винесуть на розгляд – Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю заявив, що законопроєкти про допомогу Ізраїлю та України будуть окремо винесені на розгляд.

Джерело: Джонсон в інтерв’ю Fox News

Деталі: Він наголосив, що потреба Ізраїлю є нагальна, більше гаяти час не можна і законопроєкт буде винесено на розгляд в Палату представників цього тижня.

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Пряма мова Джонсона: "Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але те, що зараз відбувається в Ізраїлі, потребує негайної уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу-ред.) і пройти через це".

Передісторія:

Бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка. Його Конгрес не міг ухвалити до призначення спікера Палати представників.

Палата представників США 25 жовтня після кількох тижнів спромоглась обрати нового спікера – ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, прихильник експрезидента Дональда Трампа.

Після обрання Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами"