Законопроекты о помощи Израилю и Украине отдельно вынесут на рассмотрение – Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в воскресенье заявил, что законопроекты о помощи Израилю и Украине будут отдельно вынесены на рассмотрение.

Источник: Джонсон в интервью Fox News

Детали: Он отметил, что потребность Израиля является насущной, больше терять время нельзя и законопроект будет вынесен на рассмотрение в Палату представителей на этой неделе.

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Прямая речь Джонсона: "Мы считаем, что это насущная и срочная потребность. В мире происходит много вещей, которые мы должны решить. И мы это сделаем. Но то, что сейчас происходит в Израиле, требует немедленного внимания. И я думаю, что мы должны разделить это (помощь - ред.) и пройти через это".

Предыстория:

Бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. Его Конгресс не мог принять до назначения спикера Палаты представителей.

Палата представителей США 25 октября после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, сторонник экс-президента Дональда Трампа.

В то же время после избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".