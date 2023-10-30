Законопроекты о помощи Израилю и Украине отдельно вынесут на рассмотрение – Джонсон
Понедельник, 30 октября 2023, 01:23
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в воскресенье заявил, что законопроекты о помощи Израилю и Украине будут отдельно вынесены на рассмотрение.
Источник: Джонсон в интервью Fox News
Детали: Он отметил, что потребность Израиля является насущной, больше терять время нельзя и законопроект будет вынесен на рассмотрение в Палату представителей на этой неделе.
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Прямая речь Джонсона: "Мы считаем, что это насущная и срочная потребность. В мире происходит много вещей, которые мы должны решить. И мы это сделаем. Но то, что сейчас происходит в Израиле, требует немедленного внимания. И я думаю, что мы должны разделить это (помощь - ред.) и пройти через это".
Предыстория:
- Бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. Его Конгресс не мог принять до назначения спикера Палаты представителей.
- Палата представителей США 25 октября после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, сторонник экс-президента Дональда Трампа.
- В то же время после избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".
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